/VOLEJBAL/ Velký návrat. Dvaadvacetiletý blokař Radek Baláž se navrátil po dvou sezonách v extraligovém Ústí nad Labem, kde sbíral potřebné zkušenosti během letní pauzy zpět do Karlových Varů. V nové volejbalové sezoně tak zaujme místo ve výběru australského kouče VK ČEZ Karlovarsko Liama Sketchera. Jak hodnotil své vystoupení v Ústeckém kraji, jak se těší na novou sezonu a s jakými cíli do ní bude vstupovat to přiblížil v rozhovoru před startem nového ročníku UNIQA extraligy.

Radku vy jste do Karlových Varů před třemi lety zamířil z pozice mladíčka, když jste po svém příchodu vesměs nabíral potřebné zkušenosti, jak náročné to pro vás bylo?

Ten přechod do extraligy mužů byl sám o sobě nesrovnatelně rozdílný hlavně volejbalově. Nedalo se to srovnat s extraligou juniorů nebo 1. ligou mužů. Pro mě konkrétně to bylo nejtěžší a nejnáročnější spíše z té fyzické stránky, protože jsem do té doby v předchozích týmech moc posilovnu neměl (úsměv).

I přesto jste hned po svém příchodu mohl slavit s Karlovarskem mistrovský titul, což byl pro vás určitě nezapomenutelný zážitek?

Samozřejmě na svůj první ligový titul asi nikdy nezapomenu. Do teď jsem moc rád, že jsme v tu sezonu naplnili potenciál toho týmu a povedlo se nám na konci sezony slavit titul do teď na to moc rád vzpomínám.

Pak jste ale zamířil kvůli hernímu vytížení na hostování do Ústí nad Labem, jak jste uvítal tuto změnu?

Ze začátku jsem moc nevěděl, jestli z toho být nadšený nebo ne ale postupem času jsem si řekl, že to bude nová výzva a při nejmenším nasbírám nové zkušenosti.

V dresu Ústí jste dostal větší prostor na palubovce, což je pro každého hráče velmi důležité souhlasíte?

Ano, dostával jsem více a více příležitostí a zhruba v půlce sezony jsem se zapracoval do základní sestavy, což byl jeden z cílů. Samozřejmě herní vytížení je důležité, ale není to všechno.

Vy jste se v Ústí potkal například s exkarlovarským Markem Beerem, který patří mezi velké volejbalové šoumeny …

S Márou jsme dokonce i stejný post, takže jsme se bavili ne jen ohledně Karlových Varů, ale předával mi i nějaké cenné blokařské rady. O jeho šoumenství není potřeba nic dodávat to každý ví (smích).

Po dvou sezonách jste se navrátil zpět domů do Karlových Varů s jakým očekáváním?

Samozřejmě s očekáváním se opět posouvat dál zlepšovat nabírat nové zkušenosti a snad větším herním vytížením, než když jsem tu byl před třemi lety.

Tým prošel během přestávky velkou obměnou přišel také nový kouč, jak to vnímáte z pozici hráče?

Před začátkem sezony jsem upřímně nevěděl, co očekávat, ale teď po dvou měsících vím, že je to super změna a jsem za ní rád. Zatím si myslím, že to funguje, jak má.

Před sebou máte nabitou sezonu, s jakým osobním cílem do ní budete vstupovat?

Můj osobní cíl je dostat se do základní sestavy fyzicky a volejbalově se co nejvíc zlepšit vyhrát co nejvíce zápasů. Nejlépe přidat další medaili do sbírky.