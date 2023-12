Návrat na místo činu.V podání Zdeňka Sklenáře to pak platí dvojnásob. Bývalý asistent karlovarského kouče Jiřího Nováka, kdy současně plnil roli statistika týmu, se navrátí do lázeňského města v nové roli. Od nové sezony totiž šéfuje z pozice hlavního trenéra Zlínu.

Bývalý statistik a asistent trenéra VK ČEZ Karlovarsko a současný kouč VSC Fatra Zlín Zdeněk Sklenář. | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Ve Zlíně chtěli doplnit trenérský kádr tak jsem byl rád za tuto možnost,“ přiblížil Zdeněk Sklenář jak se zrodilo zlínské angažmá. Ten prozatím prožil nejúspěšnější sezony své trenérské kariéry vesměs v Karlových Varech, když se třikrát radoval po boku Jiřího Nováka z pozice asistenta či statistika z mistrovského titulu.

„Ve Varech jsme toho s Jirkou prožili hodně, ať už to byly dobré, ale někdy i těžké časy,“ vracel se úsměvem Zdeněk Sklenář k lázeňskému angažmá. „Já po odchodu z Varů ještě týmu pomáhal na dálku, když jsem zároveň trénoval v Prostějově a poté se přesunul do Zlína,“ popisoval Sklenář cestu, kterou po odchodu z lázeňského města ušel.

Mistři! Volejbalisté Karlovarska urvali titul v boji se Lvy v tie-breaku

A právě ze spolupráce s reprezentačním trenérem, ve které nabral potřebné zkušenosti, se snaží vytěžit v nové sezoně na lavičce Zlína co nevíce. „Pro mě je to výzva, abych zúročil nabité zkušenosti, když nově má člověk na bedrech velkou zodpovědnost,“ upozorňoval Sklenář, na to, co post hlavního kouče obnáší. Pod jeho vedením se však Zlínu příliš nedaří, o čemž svědčí i pouhé dvě výhry.

„Bohužel se nám nedaří tak jako bychom si přáli, ale věřím, že se vše zlomí,“ neztrácí naději ve svůj tým kouč Zlína. Teď se navrátí do známého prostředí. V sobotu 2. prosince se představí Zlín od 18.00 hodin v hale míčových sportů.

OBRAZEM: Nervydrásající drama s mistrovskou tečkou rozhodl varský démon Indra

„To se prostě nezapomíná prostředí v míčovce velmi dobře znám,“ říká s úsměvem k hale míčových sportů, ve které byl prakticky jako doma. „V týmu Varů zůstali pouze libera Daniel Pfeffer a Martin Kočka, jinak prošel kádr obměnou,“ narážel trenér Zlína na proměnu karlovarského výběru od svého odchodu.

Zlín však dorazí do lázní s výhrou nad Brnem v zádech, kterou zaznamenal v týdnu v dohrávaném duelu 5. kola extraligy. „Pro nás to byla důležitá výhra a vzpruha. Rádi bychom na to navázali i proti Karlovarsku, kde nemáme co ztratit, ale můžeme jen získat,“ je si vědom Sklenář, že v míčovce nečeká jeho výběr nic jednoduchého.

„Víme, že to bude těžké utkání, ale my se chceme prezentovat kombinační hrou a dobrou obranou. Nebudeme čekat na to, co nám soupeř dovolí, musíme se do toho od začátku opřít a být odvážní a uvidíme, na co nám to bude stačit,“ doplnil ke svému návratu do města minerálních pramenů Sklenář.