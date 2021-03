Před patnácti lety otužilec Pavel Poljanský založil tradici společného plavání v Kobylím rybníce v centru Bruntálu. Každoročně ho na akci Krystalek doprovázelo asi patnáct odolných plavců.

V roce 2019 se v Bruntále uskutečnil čtrnáctý ročník Krystalku, vánočního otužileckého plavání v Kobylím rybníce. Zapojilo se 18 plavců, z toho tři ženy. | Foto: Deník/Dalibor Otáhal

Tradici nikdy neporušil, přestože už několik let musí do Bruntálu dojíždět z Prahy. Neporušil ji ani tentokrát, přestože se vzhledem k pandemické situaci musel v ledové vodě koupat úplně sám. Bez diváků, i bez svých otužilých kolegů. Neodradila ho ani porucha auta. Do Bruntálu dorazil vlakem.