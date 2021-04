Meditace a práce nemusí být v rozporu, zejména pokud se jedná o manuální práce, jako je mytí nádobí, pečení cukroví, věšení prádla, mytí oken, uklízení, zametání nebo odhazování sněhu. Může jít také o rutinní činnosti, jako je oblékání, čištění zubů, sprchování…

V takovém případě pomůže, když se rozhodnete, že čas spojený s touto činností budete chápat jako meditaci. A místo toho, abyste plánovala a přemýšlela nad tím, co je třeba ještě udělat nebo nakoupit, zaměřte pozornost na přítomný okamžik, na to, jak se ruce dotýkají teplé nebo studené vody při mytí nádobí, jak voda ve sprše dopadá na vaši kůži…

Pokud jde o otravné rutinní činnosti, jako je uklízení nebo zametání, které bude třeba brzy zopakovat, zkuste k nim přistupovat jako k určitému cvičení, během něhož se nevážete na výsledky práce, ale soustředíte se plně na proces, ať už je jakýkoli.

Cvičení jako meditace

Existují jisté druhy cvičení, které nás vedou ke zklidnění. Působí jako opravdový balzám pro duši, zároveň u nich ale protáhnete celé tělo. Patří k nim klidné druhy jógy, jako je terapeutická jóga nebo jin jóga, čínské cvičení čchi-kung, tai-či a jiné, anebo na Západě vyvinuté cvičení známé jako Feldenkraisova metoda, která si dává za cíl zlepšit sebeuvědomění pohybem a tím zefektivnit propojení mezi mozkem a tělem.

Přináší úlevu od bolesti pohybového aparátu a větší lehkost pohybu. Pro neposedné jedince můžeme doporučit různé formy intuitivního tance, kde nejde o to naučit se choreografii, ale dovolit tělu to, co potřebuje. Dopřejte si pro sebe v hektickém shonu provázejícím přípravy na konec roku chvíli času a zajděte na zkušební lekci ve svém okolí nebo si zacvičte klidnou zimní jógu podle videí z pohodlí domova na Kondice.cz.

Nechte se vést

Vyzkoušet můžete i vedené meditace. Na internetu jich najdete spoustu zdarma i za poplatek. Pro všechny doporučujeme jóga nidru – jógový spánek. Jógová technika zaměřená na hlubokou relaxaci vás uvolní a dobije víc než ‚pouhý‘ spánek. Hodí se pro všechny přepracované, pro ty, kdo hodně přemýšlí a jsou v celodenním napětí.

Jóga nidru vedenou oblíbenou lektorkou Zuzkou Klingrovou a další meditace také najdete na videoportálu Kondice.cz.

Meditace v chůzi

V zimě se nám ven moc nechce, ve volných chvílích bychom nejradši leželi a spali. Vypadnout chvíli ven z nevětraných místností na čerstvý vzduch vám samo o sobě udělá dobře. Když k tomu navíc přidáte prvky meditace, prospějete si hned dvakrát. Ze všeho nejdřív odložte mobilní telefon i sluchátka. S vaším oblíbeným playlistem v uších to nepůjde, odpovědi na vánoční přání také chvíli počkají. Svou pozornost zaměřte na vnímání vlastního těla.

Soustřeďte se, jak se chodidla dotýkají země. Zaměřte se na sluch, všímejte si, jaké různé zvuky je možné zaslechnout a jak se tyto zvuky proměňují, mizí a objevují se nové. Pozornost můžete zaměřit také třeba na to, jak vnímáte teplotu, kde na těle cítíte teplo a kde naopak chlad. Jaké vůně cítíte v okolí? Všímat si můžete také toho, jak tělo ‚rozráží‘ vzduch, jak se vzduch dotýká tváří, rukou…

Meditace u jídla

Hodování u sváteční tabule, šálek kávy s talířkem cukroví, sváteční oběd je… to je ideální příležitost k tomu udělat si pauzu, být plně přítomná a zároveň si jídlo nebo pití opravdu vychutnat. Prvním předpokladem k tomu je soustředit se opravdu jen na jídlo, všechny ostatní rušivé prvky dát stranou – televizi vypněte a mobil odložte. A pak už jen vnímejte vůně, teplotu, chutě…

Může se stát, že objevíte něco nového – možná jste ještě nikdy nejedli s plnou pozorností ořechový rohlíček nebo nepili kávu. Objevíte nové dimenze chutí, možná také zjistíte, že tolik jídla nepotřebujete nebo že vás obvyklé pochoutky zas tolik neuspokojují. Časem se naučíte lépe rozlišovat, jaké jídlo vám dělá dobře a jaké ne.