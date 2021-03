Asi znáte zoufalé zvolání rodičů puberťáka: „Zklidni hormon!“ U náctiletých dětí stačí počkat nějaký ten rok a hormony se jim opravdu srovnají. Může se ale stát, že se jim v dospělosti znovu rozbouří. Říká se tomu hormonální nerovnováha a přichází ruku v ruce s nezdravým životním stylem, nemocemi, ale také se stárnutím (menopauzou a andropauzou).

Častým viníkem je stres, velká fyzická zátěž i citová traumata. Předčasnou menopauzou mohou trpět i mladé dívky, které zatěžují tělo drastickými dietami, či vrcholové sportovkyně, jejichž organismus nezvládá nadměrný výkon.

Terapie jógou

S hormonální jógou přišla Brazilka Dinah Rodrigues a způsobila tím poprask. Vytvořila speciální cviky, díky nimž pomáhá ženám, které nemohou otěhotnět, trápí je hormonální nerovnováha, menstruační bolesti, problémy se štítnou žlázou, s vaječníky, menopauza, padání a lámání vlasů, diabetes i ztráta libida.

Na sestavě pracovala 20 let spolu s lékaři, fyzioterapeuty a učiteli jógy. Tento unikátní systém cvičení udržuje hormonální rovnováhu u žen i mužů. Od roku 1993 vede v Americe i v Evropě kurzy, pořádá semináře pro odbornou i laickou veřejnost, vzdělává.

O co jde?

Hormonální jóga využívá efektivní jógové techniky, které stimulují a podporují funkci žláz s vnitřní sekrecí a tím i správnou činnost těla. Přirozeně srovnává hormonální hladinu v těle. „Správnými cviky povzbudíte líné žlázy,“ říká autorka mnoha knih Dinah Rodrigues. Její cviky vycházejí z tradičních jógových technik, k nimž se přidává vědecký přístup založený na poznatcích o fyziologii těla. Pracuje s přesnou sestavou jógových pozic, dynamických dechových technik, s energií i vizualizací.

Věděli jste, že existuje více než sedmdesát studií, které potvrdily, že hormonální jóga zpomaluje stárnutí, zlepšuje kvalitu vlasů, pleti i nehtů a snižuje také obvod v pase? Všechny tyto problémy souvisejí s hormonálním systémem.

Hormonální jógová terapie pomáhá i diabetikům, protože reaktivuje žlázy s vnitřní sekrecí (pankreas, štítnou žlázu a hypofýzu), harmonizuje hormonální systém a pomáhá udržovat hladinu krevního cukru. „Není substitucí léčby, ale pomáhá onemocnění lépe zvládat a mít svůj metabolismus lépe pod kontrolou,“ říká zkušená lektorka Jana Černotová. Kterým diabetikům je hormonální jóga určena? Kdo by se ji měl naučit a pravidelně praktikovat? Všichni, kdo trpí diabetem typu I i II, jako prevenci ti, kteří k němu mají genetickou predispozici, a všichni ve stavu prediabetu. Tento druh jógy také výrazně eliminuje důsledky stresu, který je podle podle posledních vědeckých výzkumů jedním z hlavních faktorů přispívající ke vzniku tohoto onemocnění.

Hormony, hlavně snížení hladiny estrogenů, mohou stát i za problémy s vlasy, nehty či kůží. Také to lze napravit hormonální jógovou terapií. Sestava obsahuje cviky pro krásu, které zlepšují kvalitu pokožky i vlasových kořínků. Například cvik „Poletující vlasy“ jim poskytne skvělou masáž a prokrví vlasovou část pokožky hlavy. Díky němu zatočíte s mastnými, suchými, lámavými i padajícími vlasy.

Kam zajít?

Nemusíte letět do Brazílie, i u nás existují kurzy vedené zkušenými lektory a lektorkami. Rozhodně je lepší se hormonální jógu učit nejdříve pod jejich taktovkou než se o asány pokoušet doma na koberci. Cvičení probíhá v malých skupinkách, aby se cvičitel mohl každému důkladně věnovat. Cviky lze přizpůsobit případným indispozicím, ale je nutné, aby s úpravami v sestavě pomohl lektor, který principům této terapie opravdu rozumí. Pravidelným cvičením hormonální jógy můžete dosáhnout i větší fyzické zdatnosti a ohebnosti.

„Čím efektivnější a přirozenější je náš pohyb, tím méně jsme omezeni naším tělem, tím méně jsme unaveni. Díky tomu máme i podstatně více energie,“ říká zakladatelka center Dům jógy a autorka knihy o józe pro seniory Věra Vojtěchová.

Cvičení zvané Poletující vlasy



Pomáhá páteři, ledvinám, nadledvinkám a také posiluje vlasovou pokožku.



Posaďte se na podložku (nebo na polštář nebo stoličku bez opěrek) do zkříženého sedu nebo do sedu na patách. Pozor dejte na rovná záda.



Před tělem do sebe zahákněte v protisměru ruce a zvedněte lokty tak, aby vaše paže byly ve vodorovné poloze. Oči můžete přivřít a s nádechem otáčejte trup vlevo, levý loket vzad. Dívejte se za ním dozadu. Vydechněte, vraťte se do původní polohy a s nádechem opakujte.



Předloktí držte ve stále stejné výšce. Pupík s výdechem vtahujte. Opakujte sedmkrát vlevo a pak to samé proveďte doprava.