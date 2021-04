Konflikt, hádku, hlasitou výměnu názorů, jakkoliv jsou nepříjemné a málokdo si v nich libuje, nelze šmahem odsuzovat a vnímat jako něco vyloženě negativního nebo takové situace popírat a tvářit se, že neexistují. Hádají se rodiče mezi sebou (i když tvrdí, že ne), rodiče s dětmi, příbuzní, kamarádi, přátelé, známí, kolegové. Konflikt mezi blízkými neznamená, že vztah nefunguje.

K životu výměna názorů a nesoulad patří a měli bychom se s tím učit pracovat a zvládat je konstruktivně. V mnohém totiž mohou být prospěšné. Terapeut Colin C. Tipping ve své populární knize Radikální odpuštění ukazuje, že konflikt zažívaný tady a teď nám může připadat jako zničující. S odstupem času se však na něj budeme dívat úplně jinak a uvidíme nové souvislosti, proč jsme takové trable vlastně potřebovali.

Vnímejme proto konflikt jako příležitost posunout své schopnosti a možná i život novým směrem a vymanit se z nevyhovujících stereo typů. Přečtěte si pár rad odborníků k tomu, co byste měli vědět a snažit se zvládnout, když proti vám stojí člověk v emocionální vývrtce. Naučte se správně čelit konfliktu. A poučit se pro příště.

Naslouchejte

Prvním krokem je člověka zmítaného emocemi, tedy naštvaného, vzteklého, dštícího oheň a síru, vyslechnout, jakkoli to může být těžké nebo nepříjemné. Každý chce být vyslyšen a pokroku nedosáhnete, když bude mít protistrana pocit, že je nerespektovaná. Při poslouchání se soustřeďte na to, co se vám snaží druhý sdělit, co říká, ne co chce říct jako další.

Snažte se zůstat v klidu

I když je situace nabitá emocemi a je lehké nechat se jí strhnout, nedejte se. Ve vypjatých chvílích se soustřeďte na pomalé, hluboké dýchání, udržte svoje emoce pod kontrolou – když je zvládnete, máte napůl vyhráno! Neznamená to ovšem, že si musíte nechat nadávat nebo se dát napadat, jen se nenechte strhnout, a když vás druhý člověk uráží, můžete říct, že tohle poslouchat nebudete, odmítáte, a prostě odejít. Možná byste byli překvapeni, jak rychle emoce a nadšení pro lítý boj opadnou, když není komu nadávat.

Nesuďte

I když člověka, se kterým jste se dostali do konfliktu, znáte dobře, nebo si to aspoň myslíte, nikdy nemůžete vědět, čím si ve skutečnosti prochází, o cizím člověku nemluvě. Třeba má rodinné nebo partnerské problémy, o kterých nemáte potuchy, dohání ho tíživá finanční situace… Za jeho problematickým a iracionálním chováním může být ve skutečnosti strach nebo citové zranění.

Přemýšlejte proč

Jakkoli je to obtížné, zkuste rozklíčovat motiv chování člověka, se kterým jste se do konfliktu dostali. O co mu jde? Co chce ve skutečnosti získat, čemu se snaží vyhnout? Když odhalíte pravou příčinu, skutečný cíl, můžete se na něj soustředit a nerozptylovat se podružnostmi, kterými se možná snaží skutečný důvod konfliktu zakrýt.

Snažte se o pochopení

Slovy „já tě chápu“ můžete situaci zlepšit, protože soptící strana bude mít pocit, že jste při ní, stejně tak si může tato slova vyložit jako povýšenost a rozzlobit se ještě víc. Skutečnou empatii prokážete slovy: Řekni mi o tom víc, abych ti lépe rozuměl.

Pozor na úsměv

S úsměvem velmi opatrně, jakkoli může být z vaší strany vstřícným projevem směřujícím k obroušení hran, může být také vnímán jako zesměšňování. Důležitá je jasná, transparentní komunikace, úsměv může být mylně interpretován.

Nebraňte se zbytečně

Nereagujte defenzivně, jakkoli je to těžké, o to víc, když na vás někdo útočí a nespravedlivě vás obviňuje, pochopitelně, že máte potřebu se bránit! Jenomže když máte co do činění s člověkem strženým vírem emocí, obrana beztak nepomůže, což se ovšem lehce píše a moc, moc těžko dělá.

Nenechte se strhnout

Nereagujte na hněv hněvem, zvyšování hlasu, divoká gestikulace nebo projevy rozhořčení jen přilévají olej do ohně. Zvolte tichý monotónní hlas a počkejte, až vaše protistrana skončí a vydechne, pak mluvte. Jestliže obviňování a monolog neberou konce, prostě odejděte.

Stanovte hranice

Jakkoli je rozčilený člověk dalek toho, dodržovat pravidla, stanovte si hranice. Podle výše uvedených technik ho sice máte vyslechnout a nechat vyventilovat, ale i přesto nezapomínejte na asertivitu a větu: Takhle se mnou nemluv.

Nepřesvědčujte

Rozrušený, emocemi zmítaný člověk není ochoten na něco rozumně přistoupit, akorát mu poskytnete důvod k protiargumentaci a výstup prodloužíte. Nesnažte se ho proto v danou chvíli o ničem přesvědčovat, nemá to smysl.

Nesahejte

Jakkoli můžete mít intuitivní pocit, že rozčileného člověka uklidníte dotekem, třeba když mu položíte ruku na rameno, nedělejte to. Když je někdo rozčilený, může dojít k nepříjemnému nedorozumění s fyzickým přesahem.

Ventilujte

Otevřený konflikt plný emocí (ne však z vaší strany otevřených) je těžká, zátěžová situace. Jestliže se vám ji opravdu podařilo zvládnout a nespadli jste do sítí hádek a osočování, až se na to budete cítit, najděte někoho, s kým si o konfliktu popovídáte – vyventilujte napětí, srovnejte si myšlenky v hlavě. „Ten mi tedy dal, tohle jsem nečekala. Příště si musím dát pozor a nezačít se s ním hádat.“

Vyrovnejte stres

Dostali jste se do situace, kdy jste na určitou dobu museli potlačit svoje přirozené reakce a tvrdě se hlídat, nahromaděný adrenalin je třeba vypustit. Jděte si zaběhat nebo jen tak provětrat hlavu. Takzvaně to rozchoďte. Nedovolte negativním emocím, aby ve vašem těle uvízly.