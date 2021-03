Za léčitelem Jiřím Seňkou přicházejí lidé s fyzickými či psychickými problémy, které pomáhá řešit pomocí energie. Podle něj nás nejvíce oslabují negativní myšlenky a také to, že neustále něco řešíme, rozebíráme a plánujeme. „Nejdůležitější je žít v přítomnosti a mít k životu pozitivní přístup,“ říká.

Léčitel Jiří Seňko | Foto: jirisenko.webnode.cz

Kdy jste zjistil, že máte dar pomáhat lidem?

Abych řekl pravdu, celkem složitě. V roce 1991 jsem poprvé při procházkách v lesích zaznamenal, že vnímám energii, která vyzařuje ze stromů. Nejdřív jsem tomu moc nevěřil, působilo to na mne až magicky. Chodil jsem tedy do lesa dál, i v noci, a díky tomu jsem si všiml, že energii vidím. Začal jsem zkoumat, co se to děje, a časem jsem pochopil, že mnou prochází a mohu ji využívat.