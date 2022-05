Proč nemovitosti nezlevní?

Důvodů je několik. Jedním z nich je pomalé povolování nových staveb, což je český evergreen. V délce procesu vyřízení stavebního povolení se i přes postupnou novelizaci stavebních předpisů stále nacházíme na spodních příčkách světového žebříčku, někde kolem 160. místa, ve společnosti ekonomicky zaostalých zemí. Například na vyřízení stavebního povolení na výstavbu bytového domu v Praze můžete čekat i více než deset let. Dlouhodobě tak máme stav, kdy se ročně začne stavět sotva polovina nových bytů, které by trh pojal. Pak je zde nízká nabídka nemovitostí ke koupi. Z důvodu nízkých úrokových sazeb, zejména v posledních dvou letech, a rovněž kvůli covidem podpořenému trendu uložení úspor do nemovitostí coby bezpečného investičního nástroje, k němuž přistoupila řada investorů, se výrazně zvýšil nepoměr nabídky a poptávky. Vysoká poptávka totiž hnala ceny vzhůru závratnou rychlostí. Na trhu tak vznikl zásadní nedostatek bytů, rodinných domů i pozemků na výstavbu.

Zřejmě s tím bude souviset i dramatický růst cen stavebních materiálů?

Samozřejmě. Výpadkem v obchodních řetězcích a zdražením energií a emisních povolenek došlo k poměrně masivnímu zdražování některých stavebních materiálů. Jedná se prakticky o všechny suroviny a tím pádem i produkty z nich vyráběné. V posledním roce bylo mnohdy otázkou ne za kolik, ale zda vůbec daný materiál dokážete na trhu v určité chvíli obstarat. Současně rostly i ceny stavebních prací. Je zřejmé, že marže developerů nejsou nekonečné. A protože nevím o nikom, kdo dokáže sjednat pevně danou cenu stavby na období delší než pár měsíců, musí se zvyšování nákladů promítnout i do cen novostaveb. Ceny starších nemovitostí jsou navázány na ceny novostaveb. Pokud tedy cena novostaveb roste, stoupá i cena starších nemovitostí, byť to vždy nemusí být stejným tempem.

Co tedy radíte, vzít si hypotéku nebo nájemní bydlení?

Hůře dostupné hypotéky jistě naženou spoustu lidí do nájemního bydlení. Zcela logicky tak dojde i s ohledem na migrační vlnu z Ukrajiny k poměrně značnému zvýšení poptávky po nájmech nemovitostí. To požene ceny nájmů výše, a to rozhodně rychleji, než budou růst ceny nemovitostí. Tím se nemovitosti k pronájmu stanou pro investory ještě zajímavějšími a při strmějším růstu cen nájmů začne opět dávat větší smysl i pořízení vlastního bydlení na hypotéku, neboť rostoucí ceny nájmů se budou více blížit splátkám hypoték. Celkově lze tedy po nějakém kratším období v řádu měsíců očekávat zvýšený zájem o koupi nemovitostí.

Jak do trhu zasáhla válka na Ukrajině?

Je znát razantní zvyšování cen stavebních materiálů původně dovážených z Ukrajiny či Ruska. Jde například o dřevo, ocel a produkty z nich vyráběné. Nedostatek stavebních materiálů se bude projevovat jistě i po skončení válečného konfliktu, jakmile začne obnova zničených staveb a infrastruktury. To může mít dopad nejen do cen stavebních materiálů, ale i do kapacit stavebních dělníků. Příliv uprchlíků z Ukrajiny se již projevil či jej lze do budoucna očekávat a bude mít vliv na trh nájemního bydlení. Na nejznámějším realitním serveru jsem našel už jen zhruba 7200 domů a bytů k pronájmu, což je při tak velké migrační vlně opravdu žalostně málo. Nyní najdeme na trhu cirka 25 až 30 tisíc bytů a rodinných domů k prodeji. Část uprchlíků, kteří se rozhodnou u nás zůstat, si bude chtít pořídit k bydlení vlastní nemovitost. Z toho všeho lze vyvodit, že nabídka na trhu může spadnout klidně o polovinu. V konečném důsledku se tak zvýší nedostatek bytů a rodinných domů na trhu, což rozhodně není předpoklad pro pokles jejich cen.

Jaký závěr tedy vyplývá z výše uvedeného?

Letos ani v dalších letech rozhodně nelze očekávat pokles cen nemovitostí. V následujících několika málo měsících může trh trochu stagnovat. To se ale projeví spíše v délce doby prodeje, ovšem nikoliv v poklesu cen – není tak důvod ani k panice investorů, ani k nadšení potenciálních zájemců o koupi bytu či rodinného domu. Trh nemovitostí má totiž poměrně dlouhou setrvačnost a nedochází na něm k překotným změnám. Z výše popsaných důvodů bude docházet k postupnému, byť možná už ne tak závratnému nárůstu cen, a to jak prodávaných, tak i pronajímaných nemovitostí. Nejpomaleji jistě porostou prodejní ceny v Praze a Brně, nejrychleji pak v lokalitách s nejnižšími cenami, jako v Ústeckém či Karlovarském kraji.

Jaké jsou v dnešní situaci trendy k bydlení?

Se zvyšujícími se cenami nemovitostí i nákladů na jejich provoz dochází ke změně kritérií při výběru bydlení. Lidé více vyhledávají nemovitosti s menší užitnou plochou a ve stále větší vzdálenosti od velkých měst. To vede i k postupnému osidlování obcí s nulovou občanskou vybaveností, která byla dříve jedním z hlavních kritérií při výběru budoucího domova.

Jak financovat koupi nemovitosti a co poradíte lidem, kteří mají problém se splácením?

Lidem, kterým v tomto roce končí fixace úroků u hypoték, doporučuji zafixovat úroky na rok a dále se zařídit ad hoc dle aktuálního vývoje. Z uvedených důvodů by si nemuseli zásadně pomoci prodejem stávající nemovitosti, pokud by byl pro ně alternativní variantou bydlení pronájem. Naopak by časem při záměru koupě nemovitosti narazili na ještě vyšší ceny. Pokud by však lidé měli velký problém se splácením úvěru, doporučuji se nejprve poradit v úvěrující bance ohledně možnosti odkladu či rozložení splátek. Pokud by ani tato varianta pro ně nebyla řešením, doporučuji nemovitost prodat, neboť ji jistě zpeněží za znatelně vyšší cenu, než za jakou ji před lety koupili, v průměru o 30 až 50 procent. Zcela tak splatí úvěr a ještě jim zbyde nemalá finanční částka.