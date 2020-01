Už 31. ledna vyprší termín pro podání daňového přiznání daně z nemovitých věcí. Jak uvedla Dana Vavříková z karlovarského finančního úřadu, v Karlovarském kraji se tato povinnost týká přibližně 15 tisíc obyvatel.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Finanční úřad pro Karlovarský kraj kvůli tomu proto rozšiřuje úřední hodiny na všech svých územních pracovištích, tedy v Karlových Varech, Ostrově, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních, Kraslicích a Aši, a to v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 hodin, v pátek 31. ledna pak od 8 do nejméně 14 hodin podle zájmu veřejnosti. „Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí je konec května. Finanční správa bude poplatníkům opět zasílat na přelomu dubna a května složenky nebo lze do 15. března požádat o zasílání údajů pro placení daně e-mailem,“ upřesnila Vavříková.