Tvrdý lockdown zasáhl kromě lidí, kteří po tři týdny nesmějí opustit okresy, také zaměstnavatele. Především firmy, kde pracují ženy.

Například porcelánka Thun 1794 přišla ze dne na den o 30 lidí. Ve výrobě tam pracují z větší části ženy a ty musely kvůli uzavřeným mateřským školám a prvním i druhým třídám základních škol zůstat doma. „Není to pro nás příjemné, je to pro nás úbytek osmi procent zaměstnanců. Máme nasmlouvané zakázky a termíny, které jsou nyní v ohrožení. Zasáhlo nás to hodně, ale děláme, co můžeme,“ uvedl generální ředitel Vlastimil Argman.

S první jarní vlnou epidemie si porcelánka dokázala poradit. Vzniklou situaci řešila vnitřní školkou, kde děti byly pod specializovaným dohledem. „Teď ale zakázali i tyto skupiny, takže školku obnovit nemůžeme,“ vysvětlil Argman. Testování podle něj firma zvládne bez problémů. „Testy provádíme už měsíc, teď to vše připasujeme do vládních nařízení. Už měsíc dodržujeme pokyny odborníků, důraz klademe na hygienická opatření. Zrušili jsme oblíbené prohlídky porcelánky, abychom chránili zaměstnance před nákazou. Jenom jejich zdraví nám zaručí, že ve výrobě můžeme pokračovat,“ dodal.