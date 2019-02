Karlovy Vary - Rozhovor s jednatelem společnosti Prima Karlovy Vary

S jednatelem společnosti Prima Karlovy Vary Luďkem Šleisem jsme si popovídali nejen o současném problému s dioxiny, ale také například o kvalitě masa od českých výrobců.

V posledních týdnech je velmi diskutované vepřové maso s dioxiny, které se v České republice také objevilo. Co si o tomto problému myslíte?

Určitě je to problém. Ale abych řekl pravdu, tak nijak velký, protože se jedná o tak malé množství dioxinů, že to člověku nemůže ublížit, pokud nepůjde o opakovanou konzumaci. Povolená hranice je 1 pikogram, což je 1x 10 na minus 12. Pro představu je to 1 koruna z tisíce miliard korun. Hodnoty, které naměřili, byly někde okolo 1,5 pg. Opatření jsou nutná. Nechápu, jak se maso do naší republiky mohlo vůbec dostat, když funguje systém rychlého varování. V sousedním Německu zřejmě někdo hledal něco levnějšího na krmení prasat a vznikl tento problém. Nedovedu si představit, jaký humbuk by spustili Němci v opačném případě. Myslím, že naši veterináři byli hodně shovívaví.

Přesto lidé mají strach. Projevilo se to také na prodeji vepřového masa?

Máme zvýšený odbyt hovězího masa, nejspíše právě kvůli diskutovaným dioxinům. Také mírně poklesla cena vepřového. Teď se provádí kontroly na dioxiny, ale klidně se může stát, že se objeví opět něco nového, na co nebudou kontroly zaměřeny. Pro informaci, jedna kontrola na dioxiny stojí okolo 20 tisíc.

Dříve se kontroly neprováděly? Jak je možné, že se nakažené maso dostalo do prodeje?

Tady se musím zastat naší veterinární správy. Česká republika má možná nejvyspělejší systém kontroly výrobních a zpracovatelských závodů masa v celé EU. Jezdím hodně po Evropě a někdy nadávám, že jsme papežštější než papež. Kontroly na cizorodé látky se u nás provádějí monitoringem, který má svůj časový plán a je placen veterináři. To, že se k nám maso dostalo a je vlastně snědeno, je problém špatné reakce německých veterinářů, kterým je bližší košile než kabát. Na pulty našich prodejen Prima jde pouze maso z českých jatek.

Myslíte, že problém s dioxiny pomůže českým hospodářům? Současná situace na českém trhu není momentálně vůbec dobrá, proč?

Doufám, že se více začne propagovat maso od českých výrobců, protože pro hospodáře by to bylo jedině dobře a mnohým by to také pomohlo. Myslím si, že Češi by měli podporovat české maso. Například v Německu jsou hrdí na své maso, a když jdou nakupovat, tak si vybírají jenom ze svých výrobků. Čechům je tohle tak nějak jedno a koukáme hlavně na cenu. Bohužel o tom ale rozhodují majitelé supermarketů, a kolik řetězců je v českých rukou?

Společnost Prima otevřela v Karlových Varech zcela novou podnikovou prodejnu. Co lidem nabízí?

Lidé ji najdou přímo v našem sídle na horním dvoře v Rybářích. Mohou tam zakoupit kvalitní čerstvé výrobky za téměř velkoobchodní ceny, nebalené, přímo z výroby a bourárny. Pro nastávající grilovací sezonu máme překvapení. Připraveno je také parkoviště, takže prodejna je dostupná opravdu každému a doufáme, že si k nám Karlovaráci najdou cestu.