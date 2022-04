Společnost Panattoni, která sice nemá ještě konečné povolení od památkářů, v Ostrově rozhodně nezahálí. Během několika málo týdnů tak začal ve velkém vyrůstat na okraji Ostrova nový průmyslový areál. Právě verdikt památkářů je přitom pro další stavební počiny v areálu Panattoni podstatný. Na něm totiž bude záviset, zda dojde v Ostrově ke změně územního plánu, nebo ne. Tu je třeba udělat proto, aby se v průmyslovém areálu mohla postavit budova o výšce 22,5 metru, protože územní plán umožňuje stavby jen do 15 metrů. Stavební úřad v Ostrově kvůli tomu vede s odborem památkové péče krajského úřadu dohodovací řízení. Pokud se obě strany nedohodnou, rozhodnou ve věci příslušná ministerstva. Společnost Panattoni mezitím podnikla určitou změnu a věří, že ji památkáři akceptují. Těm vadí, že by výšková hala měla zastínit nedalekou Rudou věž smrti, která je nejen národní kulturní památkou, ale téměř už tři roky je také na seznamu UNESCO.

"Zástupce firmy Panattoni předložil návrh variantní úpravy výškového limitu v návrhu změny územního plánu a svoji žádost o vyjádření tento týden doplnil, což bude odbor památkové péče ještě konzultovat s Národním památkovým ústavem," uvedla Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností krajského úřadu.

Mluvčí firmy Panattoni Karel Taschner vysvětlil, že změna, kterou nyní předložili, se rozhodně netýká toho, že by se věž v průmyslovém areálu měla snížit. "My jsme tuto výškovou budovu posunuli do jiné části objektu, která je ale od Rudé věže smrti více vzdálená. V tom je ten rozdíl," konstatoval mluvčí investora. Ten dále poznamenal, že na památkově chráněnou Rudou věž smrti nebylo vidět ani před jejich výstavbou. "My jsme všechny podmínky týkající se památkové ochrany i UNESCO dodrželi. Postoj památkářů bereme jako určitou šikanu," komentoval situaci Taschner.

V současné době se buduje v areálu jedna z prvních hal rozloze 20 000 metrů čtverečních, kterou si po dokončení pronajme americká firma Amphenol. Ta se specializuje na elektrické komponenty. Do areálu Panattoni se přestěhuje z centra Ostrova, kde nyní působí.

O výšce haly, respektive o změně územního plánu, mohli rozhodnout obyvatelé Ostrova v polovině února v referendu. Přišlo k němu ale málo lidí a veřejné hlasování není platné. Konečný verdikt mají památkáři.