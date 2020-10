Covid uzavřel sanatorium Thermala Grandhotel Pupp, které patří mezi dominanty Karlových Varů. „V neděli jsme zavřeli, v tento den také odjel poslední host,“ potvrdil informace ředitel Thermalu Vladimír Novák. Na rozdíl od Ambassadoru, který musel propustit všechny své zbývající zaměstnance a zavřel před několika dny, se zatím Thermal, který je stále v majetku státu, k propouštění nechystá. „Absolutní většina našich pracovníků je ale doma na takzvané překážce v práci, protože nemohou vykonávat své zaměstnání. Všichni pobírají stále sto procent platu,“ upřesnil.

Vzhledem k tomu, že hotel prochází náročnou komplexní rekonstrukcí, budou se ti, kteří v Thermalu zůstávají, podílet třeba na úklidu – například pokojské. „Zaměstnance přesuneme operativně na jiné práce,“ poznamenal Novák s tím, že sanatorium se bude snažit získat kompenzace v rámci programu Antivirus A.

Thermal už byl zařazen na seznam hotelů, které by kraj v nouzi využil jako zdravotnické zařízení pro covidové pacienty, které se už doléčují. Jako jeden z mála totiž splňuje podmínku, že musí být od nemocnice vzdálen do dvou kilometrů. „Co s námi bude dál, nevíme. Rádi bychom otevřeli znovu 5. listopadu. Jsme lázeňské zařízení, které sice může i v této době nabízet služby samoplátcům, ale pro jednotlivce se nám to nevyplatí,“ dodal ředitel hotelu.

Zavřel i Grandhotel Pupp. „Bohužel v tuto chvíli tu nikdo není, všichni jsme na home officu,“ sdělila jedna zaměstnankyně rezervačního oddělení Grandhotelu Pupp. Podle jeho ředitele Jindřicha Krausze otevře hotel znovu, jak to bude možné. „Celý tým zaměstnanců se pochopitelně snažíme udržet. Abychom mohli provozovat hotel takové kategorie, potřebujeme kvalitní zaměstnance a nechceme o ně přijít. Vždyť někteří z nich u nás pracují i desítky let,“ konstatoval Krausz. Doplnil, že léto bylo úžasné a do hotelu se opět vrátila česká, ale i německá klientela.