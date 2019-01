Jáchymov – Ředitel Eduard Bláha: Letošní sezonu slavnostně zahájíme poslední květnový víkend.

Eduard Bláha | Foto: DENÍK/Petr Kozohorský

Lázně Jáchymov se mohou po zásluze chlubit několika´nej´… Jsou jedny z nejnavštěvovanějších a nejvyhledávanějších, preferují tradiční lázeňskou léčbu a mezi lázeňskými městy mají výsadní postavení. Léčebné lázně Jáchymov jsou radonové lázně zaměřené na léčbu pohybového ústrojí.

My jsme se proto ředitele Eduarda Bláhy zeptali:

Kdy Lázně Jáchymov zahájí letošní lázeňskou sezonu?

Jáchymovské lázně si pro slavnostní zahájení již 104. lázeňské sezony vybraly termín posledního květnového víkendu 29. – 30. května. Doprovodné akce ale mohou hosté zhlédnout již od úterý 25. května. Záštitu nad letošními oslavami převzali slavní vědci, kteří Jáchymovu dodali lesku. Marie Curie Sklodowská, která přesně před 85 lety do Jáchymova přijela na návštěvu, a František Běhounek, na jehož počest byl před 35 lety postaven stejnojmenný lázeňský hotel. Ten oslaví také roční výročí své takřka kompletní rekonstrukce.

Jaké novinky letos lázně nabídnou pacientům?

Jako na každou sezonu, i na tu letošní jsme připravili celou spoustu novinek. V první řadě je tu nové, moderní aquacentrum s tobogánem a vířivkou. Celé centrum ale návštěvníkům poskytuje mnohem více než jen vodní radovánky. Každý návštěvník si může vychutnat veškerý lázeňský komfort od exotických masáží přes kryokabinu až k lahodné kávě se zákuskem. Máme připraveny také zbrusu nové programy pro štíhlou linii, pro rodiny s dětmi a na zimui pro vášnivé lyžaře.

Postihla i Lázně Jáchymov ekonomická recese? Například na úbytku pacientů?

Určitě se jich dotkla, ale výsledek tohoto doteku nebyl negativní. Počty německé klientely klesly, ale krize doma udržela tuzemce, kteří naše služby vyhledávali ve zvýšené míře. Hlavně nám ale přivedla řadu kvalitních zaměstnanců z Karlových Varů, které krize a odliv návštěvníků poznamenaly hodně.

Jaké investice má společnost naplánovány na letošní rok? Jak byl pro Lázně Jáchymov úspěšný loňský rok?

Loňský rok patřil mezi ty nejúspěšnější a zřejmě se nepodaří jej znovu zopakovat. Za výsledky totiž vedle naší práce stály i další vlivy, jako mimořádné slevy na sociálním pojištění, které se letos nebudou opakovat, a podobně. V loňském roce jsme také zvýšili ceny a i se zdravotními pojišťovnami vyjednali růst cen. Na letošní rok se to už kvůli krizi veřejných rozpočtů nepovedlo a zvýšit ceny jsme si dovolit nemohli kvůli klesajícím zahraničním příjezdům i dumpingovým cenám některých lázeňských domů a společností na Karlovarsku.

Přesto letos chystáme investice za více než 30 milionů, protože zastavit znamená vlastně ustupovat a naši hosté musí mít důvod vedle jistoty naší kvalitní služby nacházet rok co rok nějaké inovace. Mohou se těšit na rekonstrukci lázeňského domu Dalibor se zhruba 60 lůžky a na jeho propojení s LS Běhounek, na rozšíření Astorie o prostor pro podávání snídaní, čímž se tato stolůžková dependance naproti aquacentru stane garni-hotelem, a na spoustu dalších, menších investic do vybavení pokojů, zdravotnických provozů i restaurací.

Domníváte se, že lázeňství zaujímá v kraji skutečně důstojné místo? Věnují mu politici patřičnou pozornost a podporu? V každém případě jde o největšího zaměstnavatele v regionu…

To jsou dvě věci, které spolu nesouvisí. Postavení má zcela jistě významné a důstojné. Náš kraj je synonymem lázeňství nejen v České republice a i politici to tak vnímají. Zahajují sezóny, podporují účasti na veletrzích a myslí na lázně i při tvorbě kapitol v ROPech.

Otázkou ale je, zda opravdu věnují dost pozornosti jeho budoucnosti, rozvoji a problémům, které jako obor řeší. To už bych asi tvrdit nemohl, zvláště poté, co jsem si přečetl zhruba dvousetstránkový strategický dokument kraje o koncepci zdravotnictví a tam našel o lázních půl strany konstatování obecně známých faktů… Teď před volbami se situace trochu mění a řadu politiků naše záležitosti zajímají.

O Léčebné lázně Jáchymov je mezi lidmi velký zájem – nemocí pohybového aparátu přibývá. Jak se lze do těchto lázní dostat? Předepíše je lékař? Pokud si chce klient pobyt uhradit, jak to má udělat?

Stále jsme, a určitě to tak i zůstane, poměrně konzistentním zastáncem tradičního léčebného lázeňství, a proto spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, odbornými lékařskými společnostmi atd. a díky tomu je nejsnazší cestou k nám návrh lékaře na tak zvaně komplexní lázeňskou péči. Ne každý však splňuje podmínky pro vystavení takového návrhu a takový člověk si pobyt a léčbu u nás nejsnáze objedná přes náš web. Současně ale jdeme s dobou a nabízíme i relaxační pobyty. Týdenní i víkendové, a ty je opět nejsnazší objednat přes web nebo telefonicky či osobně v našich objektech.