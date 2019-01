Lidí bez práce nepřibylo. Co ale bude v zimě?

Karlovarský kraj – Lidí bez zaměstnání bylo v Karlovarském kraji v uplynulém měsíci stejně jako v září, tedy 8,9 procenta. Bylo to tedy 18.402 uchazečů, kteří jsou schopni nastoupit ihned do práce. Vyplývá to z informací ministerstva práce a sociálních věcí. Také v České republice stagnoval v říjnu podíl nezaměstnaných na 7,6 procenta.

Sehnat práci v regionu není snadné, byť počet nezaměstnaných nevzrostl. | Foto: Ilustrační foto Deník

V říjnu bylo v kraji nově evidováno 501 lidí bez práce, tedy o 540 méně než v září.„Je to o 199 lidí méně než loni. Z evidence uchazečů bylo letos v říjnu vyřazeno na 1492 uchazečů o práci," uvedla mluvčí karlovarského úřadu práce Petra Dolejšová. Podle některých prognóz se ale situace může v zimních měsících spíše zhoršovat. Zatímco na Sokolovsku podíl nezaměstnaných narostl o jednu desetinu procentního bodu na 10,7 procenta, na Chebsku a Karlovarsku stagnoval na zářijových hodnotách 7,2 a 8,8 procenta. Sokolovsko je tak v ČR na sedmém místě mezi okresy s nejvyšší nezaměstnaností. Největší podíl nezaměstnaných má Most, a to 13,5 procenta.

V Karlovarském kraji bylo k poslednímu říjnu evidováno 1066 volných pracovních míst, což je o 180 méně než v září a o 396 míst méně než v říjnu 2012. Na jedno volné pracovní místo připadá 17,7 uchazeče, zatímco v minulém měsíci to bylo 15. Nejméně volných míst je na Sokolovsku, aktuálně 218, a na jednu volnou pozici tam připadá 31,8 uchazeče, což je sedmá nejhorší pozice mezi všemi českými okresy.

Nejvíce poptávaná místa v Karlovarském kraji jsou číšník, kuchař, řidič, uklízeč a pomocník, zámečník, údržbář, obchodní zástupce, administrativní pracovník, prodavač a lékař.

„Počet uchazečů o zaměstnání z řad absolventů a mladistvých byl k poslednímu říjnu 1394, z toho absolventů bylo 1138," uvedla Dolejšová. V regionu bylo od počátku roku zařazeno do rekvalifikačních kurzů celkem 1283 uchazečů o zaměstnání. ⋌

Autor: Vladimír Meluzín, ČTK