"Do středy 6. července podnikli naši inspektoři celkem 43 kontrol, a to jak v kamenných zařízeních, tak i stáncích. Jedná se o lokalitu od náměstí Dr. Horákové až po Grandhotel Pupp. Při nich přišli na 21 porušení, z toho v 15 případech šlo o předražení," uvedl ředitel Řezáč. V roce 2019 udělali inspektoři 120 kontrol a případů předražení bylo stejně. Letos by celkový počet kontrol měl být asi kolem šedesáti. Téměř polovina letošních kontrol tak odhalila pochybení. Takový poměr je ale podle Řezáče podobný jako v roce 2019.

Nejen filmy, ale i stanové městečko je jejich srdeční záležitost

"Předražením se rozumí například takzvané nedolití, tedy prodávání nápojů pod míru. V těch 21 případech šlo ze dvou třetin právě o nalévání pod míru, nejvíce se to týká tvrdého alkoholu. Inspektoři na to ovšem přišli i u nalévání prosecca, a dokonce zjistili, že ve 150mililitrovém nápoji prodala obsluha víno, kde bylo ve skutečnosti o pětinu méně prosecca, než mělo být. Rozdíl pak činil neuvěřitelných 45 korun. To mi přijde opravdu jako velmi závažné zjištění. Často inspektoři odhalili i fakt, že obsluha nalévá pití bez ověřeného měřidla," komentoval kontroly ředitel ČOI. Ve zbývajících šesti případech se jednalo o nepovolený led v nápoji či neseznámení zákazníka předem s cenou.

"Počet předražení a rozdíly v prodaných objemech u nápojů výrazně vybočují z toho, na co inspektoři naráželi v minulých letech. V roce 2019 činil rozdíl maximálně osm korun, ale letos se setkáváme s částkami, jako je 13, 16, 24, 43 nebo dokonce 45 korun. To už je opravdu moc," konstatoval Řezáč.

Inspektoři do středy 7. července rozdali na festivalu 7 pokut v celkovém objemu 31,5 tisíce korun. "Na místě mohou dát pokutu až do výše 10 tisíc korun. Ve třech případech po 7 tisících korunách rozdali právě za předražení," dodal.