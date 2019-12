Od začátku programu ČSOB rozdělila po celé republice už více než 38 milionů korun. V každém z 15 regionů (Praha je rozdělena na dvě části) soutěží čtyři žadatelé. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které postupně představujeme na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Vybraná suma totiž určí i výši příspěvku od banky.

„Do finále se opět probojovala řada zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Jsem rád, že díky programu ČSOB pomáhá regionům můžeme opět zaktivizovat drobné dárce a svým dílem přispět k rozvoji filantropie v Česku,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Pomoc rodinám

Letos na jaře získaly největší podporu projekty Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě, Na čerstvém vzduchu pod střechou a Šťastný vodicí pes.

I podzimní kolo ale nabízí řadu kvalitních prospěšných projektů. Celkem se jich přihlásilo 226. V lokalitě Karlovarský kraj se o finanční příspěvek uchází tyto: Rozsviťte LED naše Domovy pokojného stáří…, Když hlad bolí, Doma je doma… až do posledního okamžiku a Pohádkový minisvět.

Čtvrtým je zapsaný spolek Mateřské centrum Karlovy Vary s projektem Pohádkový minisvět. Toto centrum bylo založeno v roce 1995 a je největším v kraji. Jeho služby mají nejen preventivní charakter, ale součástí komplexní péče je i zprostředkování pomoci rodinám v nouzi.

„Snižujeme izolovanost rodičů s dětmi a vytváříme inspirativní zázemí. Nyní bychom chtěli zakoupit dětský nábytek do velké herny, kde se v podstatě odehrává vše,” říká Žaneta Salátová z Mateřského centra. To většinu služeb poskytuje zdarma, nebo za cenu, která pokryje nezbytné výdaje. Proto nevytváří zisk ze kterého by bylo možné koupit dětský nábytek, který by nahradil současný, čtvrtstoletí starý.

ROZHODNĚTE I VY

Hlasování o divokou kartu probíhalo do 22. listopadu 2019 na webových stránkách csobpomaharegionum.cz.

Následuje finále, ve kterém se v každém kraji utkají 4 projekty.

Od ČSOB získá každý region 150 000 Kč.

Výše příspěvku se odvíjí od úspěchu projektu u veřejnosti (50 000 Kč za první místo, 40 000 Kč za druhé místo, 30 000 Kč za třetí místo a 25 000 Kč za čtvrté místo).

Finanční dary pro vybraný projekt může veřejnost posílat od 9. prosince 2019 do 6. Ledna 2020.

14. ledna 2020 budou známy konečné výsledky.