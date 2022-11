Vsoké ceny energií trápí i restaurace. Pokud by ale přistoupily k razantním krokům jako je snížení teploty v provozovně, mohly by přijít až o 80 procent hostů Čtvrtina hostů by pak odešla, pokud by restaurace upustila od teplé kuchyně. Plzeňský Prazdroj společně s experty z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, Microsoftem a dalšími technologickými firmami hledá pro restaurace úsporná řešení za použití moderních technologií. Od měření spotřeby výčepu a vývoji nové technologie si slibují úsporu při čepování piva až 30 procent.