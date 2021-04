Plzeňský Prazdroj zvyšuje prodej piva v plechovkách. Loni dosáhl jejich podíl 22 % na celkovém pivu prodaném v ČR, o rok dříve činil 18 % a v roce 2010 jen 5 %. Podle mluvčího plzeňského pivovaru Zdeňka Kováře tento trend podpořila pandemie koronaviru a uzavření hospod.

Ilustrační foto. | Foto: Plzeňský Prazdroj

Balené pivo nakupují pivaři během pandemie mnohem více než dříve. Podle Kováře jsou dlouhodobě nejprodávanějším obalem skleněné lahve. Loni v Prazdroji tvořily 46 %, tedy o šest % více, než v roce 2019. "Ačkoli prodeje našich piv v obchodech během koronakrize, tedy od poloviny března 2020 do letošního března, vzrostly o devět %, podařilo se nám výrazně snížit dopady používaných obalů na životní prostředí. Největší úspory, o téměř 40 %, jsou u plastů. Konkrétně tak Prazdroj uspoří přes tisíc tun plastů ročně," uvedl Kovář. "Ještě před pěti lety jsme v PET lahvích prodávali v obchodech 11 % produkce, loni to byly tři %,“ řekl Ivan Tučník, manažer pro udržitelný rozvoj Plzeňského Prazdroje. Do konce roku 2022 chce pivovar skončit se stáčením piva do PET lahví úplně.