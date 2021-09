Realitní trh zažívá v posledních měsících opravdový vzestup. Stejná situace je i na Karlovarsku. K mání jsou chalupy, pole, obchody, výrobní haly hotely či rodinné domy.

V Jenišově je ukryt tento dům, který Remax nabízí. Jeho cena klesla z 19,5 milionu na 17,5 korun. | Foto: REMAX

Podívejte se díky realitním kancelářím do prostor velmi atraktivních objektů, které jsou nyní na prodej. Originální moderní dům je třeba k dispozici v Nových Hamrech. Také dům v Horní Blatné vhodný třeba jako penzion by mohl nejednoho zájemce nadchnout. A co třeba stará usedlost v Osvinově poblíž Útviny, která sice potřebuje rekonstrukci, ale nabízí klid venkova včetně velké zahrady?