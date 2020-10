Jedno storno za druhým řeší v současnosti provozovatelé hotelů a penzionů v Krušných horách.

„Klienti odhlašují i Vánoce a silvestra. Mám ještě nasmlouvaný celý autobus z Německa, který má přijet asi se čtyřiceti hosty během Vánoc. Ani majitelka německé cestovní kanceláře ale nedokáže nyní říci, zda dorazí,“ líčí problémy jedna z podnikatelek z Božího Daru, která si nepřeje zveřejnit jméno. Provozuje ještě další penzion nad Jáchymovem, který využívají hlavně školy na lyžařské výcviky. „V září jsme měli plno, se všemi školami jsme se domluvili, teď už se tři školy odhlásily a další odhlášky očekávám,“ dodává podnikatelka. Podobně jsou na tom další provozovatelé hotelů, penzionů a restaurací v Krušných horách, ale třeba i vlekaři. Jen na Božídarsku jsou na turistice a sportu bytostně závislé stovky obyvatel. „V tuto chvíli je to opravdu o přežití všech společností, které v oboru působí. Pokud se situace neobrátí, budou muset začít propouštět,“ říká starosta Božího Daru a senátor Jan Horník.

Nedokáže si představit, že by se nespustily vleky a nefungovaly sjezdovky. „To asi nikdo. V provozu zatím zůstávají lanovky, pochopitelně s omezením,“ uvádí Jan Horník, který se chystá o situaci promluvit se saskou ministryní zdravotnictví Petrou Köppigovou. Na základě výjimky, kterou udělala, mohou Sasové vycestovat do pohraničí na 48 hodin a Češi naopak do Saska na 24 hodin. „Zajímá mě, na základě čeho tak rozhodla,“ uvádí.

Volný čas využívají nyní provozovatelé hotelů, penzionů a dalších zařízení v Krušných horách hlavně na zpracování žádostí o finanční kompenzace.