„Zatím je to tak padesát na padesát,“ řekla Deníku prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Možnost, že se fitness studia od příštího týdne otevřou natěšeným cvičencům nevylučuje, ale rozhodně o ní není přesvědčena. „Zatím nemáme ani náznaky, jak to vlastně bude,“ vysvětlila Havrdová, která očekává, že ministerstvo zdravotnictví, hygienici či kraje ještě přijdou s dalšími změnami.

Ministerstvo zdravotnictví může například nařídit různá omezení na základě zákona o veřejném zdraví. V úvahu připadá omezení styku lidí podezřelých z nákazy s ostatními, například formou omezení cestování a zákazu různých shromáždění.

„Lze si reálně představit, že především provozy skiareálů mohou být i nadále částečně paralyzovány,“ řekl Deníku Josef Sklenička z advokátní kanceláře Toman & Partneři. „Přímé omezení provozů lyžařských areálů, případně bazénů, saun, aquaparků nebo vnitřních sportovišť však není v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví možné,“ prohlásil advokát.

Vleky by se mohly po víkendu rozjet

Pokud nouzový stav v neděli večer skončí a od pondělí nebude nahrazen jinými omezeními, rozjedou se zřejmě vleky ve většině lyžařských středisek v zemi. „Jsou připravena spustit provoz,“ potvrdil Deníku ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

„Jsme schopni zabezpečit organizaci a pořádek lépe, než to fungovalo doteď, kdy se nám tam lidé bezprizorně potloukali, bez záchodů a podobných věcí,“ podotkl.

Také na horách by v případě spuštění vleků panovaly přísné bezpečnostní poměry: koridory, rozestupy a roušky. „Pokud se během víkendu situace změní v tom, že provoz vleků a sjezdovek bude znovu zakázán, my jako asociace to samozřejmě budeme respektovat,“ slíbil Knot.

Podle vývoje situace v příštích dnech budou reagovat také například v aquaparku Aquapalace v Čestlicích. „Čekáme a jsme případně připraveni otevřít střediska fitness, spa a wellness,“ řekla Deníku mluvčí Aquapalace Jana Jarošová. „Jsme připraveni téměř na vše, včetně nutnosti antigenního testování. Avšak myslíme si, že epidemiologická situace otevření aquaparků nenahrává,“ dodala Jarošová.