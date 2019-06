AŠ - Nezřídka se stává, že matka s dětmi je nucena obrátit se na pomoc azylového domu z důvodu tíživé ekonomické a bytové situace. Maminky s dětmi pak mohou být v Domově sv. Zdislavy, který spadá pod Farní charitu Aš, ubytované na různě dlouhou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok.

V Domově sv. Zdislavy chtějí vybudovat dětské hřiště | Foto: Farní charita Aš

Proto vidí v Domově potřebu vytvoření příznivého prostředí pro výchovu takto znevýhodněných dětí. Pokud by Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni vyhrál v programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme”, financoval by z příspěvku dětské hřiště.