Příchod nového zaměstnavatele do regionu má plnou podporu Karlovarského kraje. „Jedná se o modení dynamickou společnost, která při-chází s velice zajímavou nabídkou pro všechny zájemce o kvalitní pracovní uplatnění nejen z Chebska, ale i z Ašska a Sokolovska. Tento typ výroby v našem kraji dosud není zastoupen a jsem přesvědčen, že velmi dobře doplní stávjící výrobní programy ostatních firem,“ zdůraznil Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.

„CTP je společnost se spoustou sportujících lidí. O to více nás těší spolupráce s nájemcem jako je CUBE. Na jejich výrobky je radost nejen pohledět, ale natož se na nich svézt třeba právě v krásné krajině Chebska, která je mimochodem skvělým místem pro cykloturistiku. Prémiový CTPark Cheb vytváří právě pro takové klienty ideální základnu pro jejich další růst,“ komentoval Jakub Kodr, obchodní ředitel CTP Česká republika.

Výrobce prémiových kol a příslušenství CUBE investuje do nové budovy o velikosti 10 tisíc metrů čtverečních od evropského průmyslového developera CTP. Společnost zde rozšiřuje svůj provoz a v únoru 2022 plánuje zahájení montážní linky pro jízdní kola. „Chceme v Evropě zvýšit přidanou hodnotu našich produktů a vytvořit nová pracovní místa. Naše objednávky z Asie jsme již snížili zhruba o 100 tisíc kol,“ řekl Marcus Pürner, majitel CUBE. V nejvyšší fázi expanze by se zde mohlo vyrábět okolo 1 600 kol nebo elektrokol za den.

Celosvětově rostoucí popularita cyklistiky a cvičení obecně urychlila také rozvoj německého výrobce kol CUBE, který nově expanduje a přivádí své výrobní kapacity zpět z Asie do Evropy.

