Kancelářím a agenturám dala zabrat už jarní a letní sezona, kdy se mohlo jezdit jen do některých zemí a přišly tak o značnou část tržeb. Přesto doufaly, že se situace na podzim a v zimě zlepší. „Nic se nezměnilo, neprodala jsem ani za korunu,“ reagovala na dotaz majitelka cestovní kanceláře Libuše Travel Libuše Sladečková z Plzně.

Lidé mají podle Sladečkové strach se v době krize vydávat z peněz. „Je to pochopitelné, nikdo z nás neví, co bude. Adventní zájezdy se zrušily, lyžařské nikdo nekupuje. Myslím, že sezona začne později, protože mnoho lidí má ještě vouchery, které budou chtít co nejdříve uplatnit. Trh je v současné době zamražený,“ popsala podnikatelka.

Stejný názor má také Gabriela Květonová, která provozuje cestovní agenturu v Klatovech. „Pár zájezdů na příští jaro jsme prodali, ale lidé už logicky zájezdy nekupují předem, rozhodují se podle aktuální situace. Touto dobou už prodáváme exotické zájezdy. Nedávno nám bylo řečeno, že bude možné letět do Dominikánské republiky, ale stále se to odkládá, což klienty znejisťuje,“ vysvětlila Květonová s tím, že současná nabídka zájezdů je omezena a chystá se ji podle okolností rozšiřovat.

Cestovky nespasí ani prodej lyžařských zájezdů. „Myslím si, že u nás na západě je problém v tom, že mnoho lidí pracuje v Německu, takže si například zájezdy na lyže do Alp zajistí sami,“ dodala Květonová.

Půl miliardy

Asociace cestovních kanceláří navíc zaznamenala, že se ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo, že kanceláře, agentury a průvodce podpoří půl miliardou korun. Podle místopředsedy asociace Jana Papeže je však podpora nedostatečná a dosáhne na ni jen málokdo. „Je to opravdu bizarní. Vláda mimo jiné slíbila, že za každý prodaný a následně zrušený zájezd vyplatí agentuře 500 korun. Jakou náhradu ale mohou agentury dostat, když od února neprodaly téměř nic. Přitom do státní kasy odvádíme na daních stejně jako například hoteliéři, kterým schválili přes tři miliardy,“ upozornil Papež.

Cestovním kancelářím a agenturám rovněž s koncem roku končí pojištění. „Co když pojišťovny řeknou, že nás už kvůli nedostatku peněz nepojistí,“ ptá se Papež.

Podle něj by cestovkám pomohlo, kdyby vláda Čechům povolila alespoň některé destinace. „Touto dobou se létá do Egypta, proč ho tedy neotevřou? Vždyť tam stejně lidé létají například z Polska nebo Německa,“ uzavřel místopředseda.