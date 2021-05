Plameny šlehající z jednoho okna bytu v prvním patře domu v karlovarské Klínovecké ulici a ve druhém stojící muž a žena. Takový pohled se 14. května brzy ráno naskytl hasičům při příjezdu k požáru.

Plameny totiž zcela odřízly cestu majiteli bytu a jeho dceři. Raději tak vylezli do okna. Příčina požáru zatím není známá. Podle jednoho ze svědků mohlo být důvodem jídlo na plotně. „V tom bytě žije žena, která dělá trochu problémy. Co jsem slyšel, tak prý ráda pije alkohol. V noci si údajně měla něco smažit na plotně,“ sdělil svědek, který si nepřál být jmenován.

Podle mluvčího hasičů Martina Kasala začalo v bytě hořet v pátek v půl páté ráno. „Požár na tísňovou linku nahlásil uživatel bytu, v němž začalo hořet. První jednotka hasičů byla na místě za pět minut od volání na tísňovou linku, v tu chvíli z okna bytu šlehaly vysoké plameny, ve druhém okně bytu stál muž a žena, kterým plameny zcela odřízly možnost útěku. Hasiči tak obě osoby zachránili z hořícího bytu s použitím žebříku,“ upřesnil Kasal.

Plameny zasáhly i byt nad požárem, kde jsou poškozená jen okna. Dým ale stoupal celým domem, a tak zároveň s hašením požáru rozhodl velitel s ohledem na silné zakouření domu o záchraně všech osob ze všech bytů.

„Hasiči vyvedli z domu čtrnáct osob, pro něž jsme přistavili evakuační autobus. Po uhašení plamenů byla provedena kontrola ostatních bytů v domě a postupně se jejich obyvatelé mohli vrátit zpět. Pro nikoho nebylo potřeba zajistit náhradní ubytování,“ doplnil mluvčí Kasal.

V šest hodin ráno hasiči požár, u něhož zasahovalo osm jednotek, už zlikvidovali. Většina lidí odešla normálně do práce.

Oba obyvatelé bytu, který je zcela zničený, skončili v nemocnici. Do té byl převezen i muž z horního patra, který se nadýchal kouře. Silný dým potrápil i slečnu Podskočovou, která bydlí přímo nad vyhořelým bytem. „Oheň ani kouř mě neprobudily. Vzbudila mě až světla hasičských aut, která už stála pod domem. Je to celkem mazec,“ líčila mladá žena, která ale událost brala velmi statečně, ačkoliv má všechny věci nasáklé kouřem. „Trochu jsem se nadýchala, není mi zrovna dobře, ale dá se to zvládnout. V bytě zůstanu, nemám kam jít, mám totiž psa, a toho tady nechat nemůžu,“ svěřila se dívka, kterou čeká velký úklid.

Částečně vyhořelý dům, který je v majetku spoluvlastníků bytových jednotek, už navštívili zaměstnanci specializované firmy na sanaci po požárech. Mladé ženě sdělili, že poškozená okna se budou řešit v rámci společné pojistky na nemovitost. Firma jí nabídla, že jí byt může od sazí a kouře vyčistit, což by se mohlo zaplatit z pojistky domácnosti. „Ještě nevím, jak to bude s úklidem, zda to zvládneme svépomocí nebo nám pomůže tato firma,“ dodala Podskočová.

Jak potvrdil mluvčí záchranné služby Radek Hes, v nemocnici skončili nakonec tři lidé – dva muži a jedna žena. „K popálení lidí nedošlo. Ale všichni byli hospitalizováni s inhalačním traumatem,“ doplnil mluvčí Hes.

Podle mluvčího karlovarského magistrátu Jana Kopála zatím nikdo nepožádal o náhradní ubytování. V podobných tragických případech jsou totiž obce povinny poskytnout postiženým osobám náhradní ubytování na nejnutnější dobu.

„Město má pro tyto účely k dispozici pět dvoumístných jednotek v ubytovně Drahomíra. Nejde sice o žádný luxus, ale pro nouzové potřeby to stačí,“ uvedl Kopál s tím, že je otázkou, zda až budou lidé z Klínovecké ulice propuštěni z nemocnice, nebudou přece jen náhradní ubytování potřebovat.