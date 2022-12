V Kyselce zpívali s Deníkem koledy. Letošní advent je tam velkolepý

Hasiči po provedeném průzkumu našli místo zakouření. "Jednalo se o spálené potraviny na zapnutém spotřebiči. Hasiči zjistili jen mírné zakouření, které spustilo čidlo EPS," doplnil. K hotelu Olympic byl pro evakuované hosty přistaven autobus, který měl klienty případně odvézt do náhradního ubytování. To ale nakonec nebylo potřeba. Hosté v něm setrvali dvě hodiny a pak se mohli vrátit do svých pokojů.

"Událost se obešla bez zranění a během požáru zřejmě nedošlo ani k žádné škodě. Posádku záchranné služby si velitel zásahu nechal na místo poslat pouze z preventivních důvodů," dodal mluvčí Kasal.