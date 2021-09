Hlášení o požáru přijali hasiči v sobotu 4. září v dopoledních hodinách. Tehdy začalo v seníku hořelo zhruba dvacet balíků uskladněného sena. Požár se pokusili uhasit sami zaměstnanci seníku, kteří hořící balíky vyváželi ven a snažili se je prolévat vodou. "Požár se ale rychle šířil na ostatní balíky v seníku a také na další balíky uskladněné hned vedle seníku. Nakonec jím bylo zasaženo zhruba 1500 balíků a zásah trval sedm dní," přiblížil mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal. "Bylo nutné vyvozit hořící balíky na volný prostor a to jak ze seníku, tak z hromady vedle seníku. Na volném prostoru pak hasiči hořící seno důkladně prolévali vodou."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.