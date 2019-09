Čtyři jednotky hasičů zasahovaly v noci z pondělka na úterý u požáru rekreační chaty v Suché na Jáchymovsku. I když hasiči dělali, co mohli, dům se jim před plameny zachránit nepodařilo.

Požár chaty v Jáchymově. | Foto: HZS KV

„V době příjezdu hasičů na místo byl už celý objekt v plamenech, venku čekala zraněná majitelka chaty. Na likvidaci plamenů hasiči nasadili několik vodních proudů, pro majitelku chaty pak na místo povolali sanitku záchranné služby. Průzkum vyloučil, že by v hořícím objektu byly další osoby,“ informoval mluvčí hasičů Martin Kasal. Během zásahu se zřítila střecha domu i část zdí, hasiči dostali požár pod kontrolu do jedné hodiny od nahlášení, rozebírání konstrukcí a dohašování pak trvalo do čtyř hodin ráno. „Poté se zasahující na místě vystřídali, jedna jednotka hlídala místo požáru až do dopoledních hodin, kdy se na požářiště vrátil vyšetřovatel požárů. „Příčina a výše škody je zatím v šetření. Oheň celou chatu prakticky zničil. Místo události v úterních odpoledních hodinách znovu zkontrolovala místní jednotka hasičů,“ dodal Kasal.