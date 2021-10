„Na místě zasahovalo šest jednotek hasičů. Ještě před jejich příjezdem opustily dům tři osoby, poslední osoba v domě se snažila požár sama likvidovat. Hasiči muže vyvedli ven a pokračovali v hašení požáru. Bylo nutné vyklidit celý půdní prostor, požár se totiž začal šířit do střešní konstrukce,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.