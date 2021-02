Nebýt duchapřítomnosti obyvatele domu Jakuba Jakeše, mohly být následky požáru mnohem vážnější.

Ten totiž vzburcoval všechny sousedy, aby okamžitě opustili dům. Sám se navíc ženě snažil pomoci, vykopl dveře bytu, ale do zakouřeného prostoru se neměl šanci vůbec dostat. Když ho ošlehly plameny, dveře raději okamžitě zase zabouchl.

Žena neměla mezi sousedy právě dobrou pověst. „Všichni jsme se báli, že se něco podobného stane. Žila na okraji společnosti, chodila za ní různá individua. Jednou jsem ji našel na chodbě v domě válet se na zemi. Nevěděla o sobě, protože byla hodně pod vlivem, zda alkoholu nebo drog, to nevím. Ani jsem nepoznal, že to je ona,“ vypráví Jakub Jakeš. Bydlela přímo pod ním asi tři roky.

Včera asi v osm hodin ráno ho probudil kouř, kvůli ně nemohl pořádně dýchat, a také ho probraly velké rány. „Seběhl jsem o patro níž, kde stál starý muž, který bušil do dveří. Prý to byl děda té paní. Snažil se dostat do bytu. Vykopl jsem dveře. Jen tak tak jsem ale uskočil před plameny, z bytu se valil jen bílý kouř. Vlezl jsem dovnitř, že sousedku najdu, ale nešlo to. Neviděl jsem vůbec nic. Nemohl jsem téměř ani popadnout dech a začalo mi být špatně,“ vypráví Jakub Jakeš.

„Došlo mi, že ženu nezachráním a že s tím starým pánem musíme okamžitě pryč, protože v bytě byl plyn. Bál jsem se, aby to nebouchlo. Toho starého pána mi bylo hodně líto, nechtěl odejít, chtěl ženu zachránit, ale to nešlo. Zavřel jsem dveře a řekl mu, že musíme pryč, jinak tu taky zůstaneme. Běžel jsem vzbudit ostatní sousedy, aby okamžitě vyběhli ven,“ popisuje.

Tím, že dveře znovu zavřel, zabránil dalšímu rozšíření požáru. „Hasiči byli na místě velmi rychle, a tak naštěstí nedošlo k žádným větším škodám. Můj byt je ale totálně zakouřený,“ dodává.

Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. K domu přijeli i policisté a vyšetřovatelé. Zda žena uhořela, nebo se nadýchala zplodin, určí až soudní pitva.

„Uvnitř bytu byla bohužel nalezena osoba bez známek života. Příčina a okolnosti této tragické události jsou v současné době předmětem šetření a ve věci bude nařízena soudní pitva. Dle prvotních informací nebylo shledáno cizí zavinění,“ uzavírá mluvčí policie Eva Valtová.