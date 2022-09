"Nejedná se o požár velkého rozsahu, zasažená je jen malá část skládky. Stále jsme na místě," informoval v pondělí dopoledne mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. "Odpad ale prohořívá do hloubky a došlo již k sesunutí svahu a další sesunutí ještě hrozí. Taktika hasičů je tak rozhrabat vrstvy hořícího odpadu. Nasadili jsme jeden bagr hasičů ze záchranného útvaru i techniku provozovatele skládky. Na uhašení používáme vodu s pěnidlem a zhutňujeme již uhašenou vrstvu odpadu," upřesnil mluvčí Kasal s tím, že na místě se střídá několik jednotek hasičů.

Není to poprvé, co skládka v Činově hoří. Jak ale dodal Kasal, místo je dostatečně mimo civilizaci. "Víme o tom. Doutná to odspodu, ale hasiči to hlídají. Krajský úřad nás o víkendu i upozornil na to, že může být kvalita ovzduší zhoršená, ale nic naštěstí nepozorujeme. Trošku to bylo cítit v neděli, kdy malinko foukalo. Ale dnes je klid," reagovala starostka Večerková.

