Nabízí se otázka, jak zvládáš nařízená nouzová opatření.

Mám štěstí, že karanténu netrávím sama, jsem doma s přítelem. A taky je velká výhoda, že musím často na svůj statek, kde chovám koně a jiná zvířata, abych se o ně postarala, nakrmila je. Tam můžu chodit i bez roušky, protože tam nepotkám nikoho, koho bych mohla případně nakazit.

Situace pro tebe musí být o to těžší, že trpíš panickou poruchou…

U panické poruchy platí, že ti nedělají dobře situace, ze kterých nemůžeš uniknout. A to karanténa je. Proto si jezdím užít svobody na venkov, abych se chvíli cítila jako dříve – bez omezení. Fyzické vyčerpání je navíc na moji diagnózu to nejlepší, co může být! Lidi se stejnými problémy, co nemůžou nikam vypadnout, to musejí snášet moc špatně. Kdybych byla na jejich místě a musela být zavřená v pražském bytě, skončila bych nejspíš na prášcích nebo na nějaké intenzivní terapii, nevím.

Myslím, že hodně lidí si teď pomáhá alkoholem… Jak jsi na tom ty?

S mým klukem si večer dáme třeba vínko na zvednutí nálady, první dny jsme dokonce měli dost party náladu, tak jsme toho vypili i docela dost. (smích) Teď už to hlídáme, přece jen nás v tomhle režimu čeká asi ještě docela dlouhý čas.

Tvůj přítel je s tebou nonstop?

On je kuchař a jako jeden z mála chodí do práce. Jeho bistro je sice zavřené, ale vaří obědy, které pak rozvážejí. Celé dopoledne je tedy mimo domov, což je super, protože si na chvíli od sebe odpočineme… (smích)

Lezete si na nervy?

Jasně, jako všichni. Ze začátku karantény jsme byli nadšení, že jsme hodně spolu, užívali jsme si to. Teď sedíme každý den na tom stejném gauči…

Celý rozhovor se zpěvačkou Debbi najdete v květnovém čísle časopisu Glanc, které je nyní na stáncích.

ADÉLA NOSKOVÁ