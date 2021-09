Dopis otci napsala Irena: Milý tatínku,

co napsat v krátkém textu? Tvůj tak milovaný Písek roste do krásy, s občasnými, dost zásadními nevratnými šrámy, stejně tak tomu je v komunální politice (o té celorepublikové ani nemluvě, tam můžeme hovořit o těžkém úrazu). V Písku, jako jinde, se usazují na vlivných místech komunistické nomenklatury minulého režimu, v kultuře mají rovněž svoje slovo a dost výrazné, nikomu to nevadí, někteří i tleskají. Penzisté obtížně přežívají, bývalí estébáci, politrukové a jim podobní pohodlně žijí ze svých tučných penzí a výsluh.

