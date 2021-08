první slovo, které jsem se naučil, bylo maminka. A hned druhé táta. Jedna z prvních vět: Kde je táta? Odpověď na tuto otázku jsem se dozvídal rozpačitě, zdrženlivě, potichu. Prý jsi odešel uprostřed rodinné pohody na půdu domu, který nám již nepatřil, a nevrátil se.

Zdroj: DeníkOd maminky jsem od těch svých dvou let, co jsem tě ztratil, slyšel, jaký jsi byl: černovlasý, elegantní, středně velký, krasavec. Vystudovaný elektroinženýr s diplomem z univerzity v Darmstadtu, skvělý pianista a něžný milující manžel a ctitel mámy, která tě až do své smrti neobyčejně obdivovala a zůstala ti věrná až za hrob.