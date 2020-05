Uspět v Hollywoodu lze různými způsoby. Někomu se podaří prosadit se pomocí talentu, další spoléhá na charisma, docela dobře fungují svaly a s trochou štěstí to vyjde, i když člověk vsadí na starou dobrou pracovitost. Henry Cavill tohle všechno zkusil zkombinovat, a i když si asi nikdy nedojde pro Oscara a Schwarzenegger byl přece jen větší korba, vypadá to, že roky dřiny se začínají tomuhle anglickému sympaťákovi vyplácet. A asi málokdo by řekl, že si to nezaslouží.

Stanu se hercem!

Narodil se 5. května 1983 na ostrově Jersey. Ten je sice součástí Velké Británie, leží ovšem nějakých dvacet kilometrů od Francie. Henry Cavill vyrůstal s pěti bratry, matka pracovala v bance a otec se živil jako burzovní makléř. Ve škole pak Henry zjistil, že ho baví hraní, a časem začal uvažovat o tom, že by si herectví vybral jako profesi. Nebyl ošklivý, měl talent i kliku.

V roce 2002 ho režisér Kevin Reynolds obsadil do vedlejší role v adaptaci klasiky Hrabě Monte Cristo a o čtyři roky později i do romance Tristan a Isolda (ta se mimochodem točila i v Česku, takže v roce 2005 jste tady budoucí hvězdu mohli potkat). Henry v obou snímcích mj. ukázal, že mu sedí historický žánr a vypadá dobře v dobových kostýmech. A všimli si toho i filmaři.

Šlechta a bohové

V roce 2007 dostal jednu z hlavních rolí v historickém seriálu Tudorovci. Příběh z anglického královského dvora, kde se politikaří, bojuje o moc a občas teče krev, se dočkal čtyř sezon a vyhrál tři ceny Emmy a Cavillovi pořádně nakopl kariéru. Na filmy ovšem nezanevřel, dostal například menší roli parádně nesympatického snoba v pohádkové fantasy Hvězdný prach a byl hlavním hrdinou hororu Krvavý potok, který však za moc nestál.

Prvním opravdu velkým a opravdu úspěšným filmem, ve kterém měl být hereckým tahounem, se tak stala vizuálně opulentní fantasy z antického Řecka Válka Bohů. Skutečně velkolepá podívaná v kinech slavila úspěch a potvrdila, že sympaťák z Jersey bude schopný utáhnout opravdu velký projekt. A tak ho v roce 2013 dostal.

Největší ze superhrdinů

Řeč je samozřejmě o komiksovce Muž z oceli, kde se Henry Cavill proměnil v Supermana. Stal se vůbec prvním Britem, který tuhle legendu ztvárnil, a podle fandů odvedl hodně dobrou práci. Proč? „Myslím si, že Američané nevypadají v elasťácích moc dobře,“ přišel sám Henry s poněkud nečekanou teorií. Kvůli roli, a hlavně scénám, kde se měl objevit bez trička, si pořádně zamakal, čtyři měsíce dřel v posilovně pod dohledem trenéra. A fandové to ocenili. On sám se ovšem za typického nabušence nepovažuje.

„Jsem hrozná měkkota. Ale myslím, že dnes se možná považuje za chlapáčtější právě to, že se muž nebojí svých emocí.“ Muž z oceli, který k supermanovským příběhům přistoupil trošku seriózněji, než bývalo zvykem, v kinech slavil úspěch, na čemž měl samozřejmě velký podíl i režisér Zack Snyder. Specialista na obrazově úchvatné komiksovky, jenž natočil i klasiky jako 300: Bitva u Thermopyl nebo Watchmen: Strážci se u snímku opravdu vyřádil! Jenže pak se věci trošku zkomplikovaly. A nejen pro Supermana, ale i pro Cavilla.

Superman má trable

Muže z oceli v roce 2013 oslavovali jak diváci, tak kritici, někteří mu však vytýkali, že Snyder se až příliš soustředí na to, jak film vypadá, a trošku kašle na své hrdiny a příběh. Že zkrátka sází až příliš na hezké obrázky a to ostatní moc nefunguje. Jenže jemu to bylo očividně jedno. A tak tři roky po Muži z oceli dorazil do kin snímek Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, kde si šly po krku největší komiksové ikony. Ale i když se tržebně vyšplhali k 873 milionům dolarů, čekalo se víc. Cavill sklízel převážně chválu, ačkoli mnozí diváci i kritici se už začali hlasitě ozývat, že to je… no prostě až příliš velká blbost, v níž se Batman se Supermanem smíří proto, že se jejich maminky stejně jmenují.

Následná Liga spravedlnosti, která kromě Cavillova Supermana a Batmana v podání Bena Afflecka představila i superrychlého Flashe, ikonickou Wonder Woman a drsňáka Aquamana, pak už byl regulérním průšvihem. Tržby zůstaly hluboko pod očekáváním a z výsledku si dělal srandu celý Hollywood. Cavill za to nemohl, víceméně se ukázalo, že se jednoduše okoukal styl režiséra a že umí sice hezky pracovat s barvičkami, ale nezvládne natočit víc než povrchní podívanou. U Ligy spravedlnosti byly navíc problémy přímo na place, protože Snyder musel kvůli rodinné tragédii od filmu odejít a dokončoval ho jiný režisér.

Výsledek? Průšvih. Takový, kvůli němuž muselo studio Warner Bros. přehodnotit způsob, jak pracovat s komiksovkami. Výsledkem je, že Cavill sice pořád oficiálně zůstává spojený s rolí Supermana, ovšem nejspíš už ani on nečeká, že by se k ní vrátil. A to pro něj nebylo to nejhorší.

Konec hvězdy?

Během svého komiksového období Henry samozřejmě natáčel i jiné filmy a rozhodl se využít faktu, že díky Supermanovi začal vypadat jako někdo, kdo by dovedl k zemi složit holýma rukama nosorožce. Proto kývl na dlouho připravovanou akčně-špionážní komedii Krycí jméno U.N.C.L.E. Předělávka kultovního seriálu ze šedesátých let se točí kolem agenta CIA, jenž musí spolupracovat s „kolegou“ od KGB a zastavit nebezpečné zločince, kteří unesli geniálního vědce a vyvíjejí atomovou bombu.

S Armiem Hammerem vytvořil Henry fajn duo, ale i když byl výsledek plný akce, humoru a příjemné retro atmosféry, u diváků vyhořel. A tak se najednou začalo Hollywoodem šířit, že Cavill možná opravdu nemá na to, aby utáhl film. Naštěstí se ukázalo, že Henry nepatří k hercům, kteří by se zuby nehty potřebovali držet hlavních rolí v blockbusterech, a neměl problém kývnout na roli sice vedlejší, ale zajímavou. A vedle Toma Cruise.

Nový začátek

Řeč je samozřejmě o Mission: Impossible – Fallout, strhující akční pecce, která patří ve svém žánru k tomu nejlepšímu, co jsme v posledních letech v kinech viděli. Pochopitelně i tenhle film je především show nestárnoucího Cruise, ale Cavill, jenž tu ztvárnil kníratého agenta CIA, který spíš než na technické hračičky spoléhá na své pěsti, s ním skvěle držel krok. I proto, že film byl do značné míry postavený na odlišnosti obou hrdinů.

Vidět to bylo i během bitky, v níž museli společnými silami zlikvidovat hodně odolného protivníka – zatímco Cruise se choval jako had, Cavill jako slon. A v ten moment si ho publikum znovu zamilovalo. Čím dál tím častěji se o něm začalo mluvit jako o možném kandidátovi na Jamese Bonda a fandové komiksů se docela hlasitě dožadovali dalšího Supermana. Ovšem Henry Cavill se rozhodl vydat jiným směrem.

Lovec monster

Když Netflix koupil práva na fantasy Andrzeje Sapkowského Zaklínač, vzbudil tím velkou pozornost. Ale taky si zadělal na malý problém. Zatímco v Evropě je knižní série velmi populární, v Americe jsou slavné spíše počítačové hry. Díky obojímu však měli fandové celkem jasno, jak by měl hlavní hrdina Geralt, profesionální lovec monster, vypadat. Měl by být starší, šlachovitý a působit jako životem unavený. Jenže on přišel obrovitý Cavill, kterému v době natáčení bylo pětatřicet. Znalci předlohy a fanoušci hry tak začali nespokojeně mručet, ale jen do premiéry Zaklínače.

Ukázalo se totiž, že bývalý Superman předlohu zná, miluje a do práce na Zaklínači se absolutně položil. Najednou to nebyl „divně svalnatý a moc mladý herec“, ale „nabušený fanda, který Geralta zná a udělá všechno pro to, aby nezklamal.“ A povedlo se! Ti, kdo nad ním ohrnovali nos, mu teď drží palce a stěžují si maximálně na to, že temná fantasy se dočká druhé řady až někdy v roce 2021. Henry to u fandů vyhrál na celé čáře. Podle všeho mu ani nevadí, že se nejspíš vyšachoval ze hry o Bonda i dalšího Supermana, protože Hollywood jen velmi nerad dává jednomu herci víc takhle výrazných rolí najednou. A Cavill očividně hodlá s Geraltem pár let zůstat.

Světská sláva, polní tráva…

S prací to má tedy Cavill rozjeté docela dobře a člověk by čekal, že někdo s jeho figurou a charismatem nebude mít o pozornost krásných žen nouzi, v tomhle směru se Henry ovšem drží zkrátka. V minulosti randil s Kaley Cuoco, hvězdou seriálu Teorie velkého třesku, nebo s herečkou a bývalou zápasnicí MMA Ginou Carano. S profesionální jezdkyní na koni Ellen Whitaker byl dokonce zasnoubený, bohužel jim to nevydrželo. Momentálně je Henry single a žije v Londýně s Kalem – psem plemene americká akita.

Bez ohledu na aktuální úspěch zůstává britský herec skromný: „Nepovažuji se za slavného… k tomu mám daleko. Ale na druhou stranu – když mě někdo poprosí o autogram, je to skvělý pocit.“ A fakt, že zůstává pořád nohama na zemi, podporuje i větou: „Nejtěžší na hraní je nejistota, jestli dostanete další práci. Každý film může být váš poslední.“

