Jak jste se na slavnostní večer připravovala? Svižně. Den před jsme si s mým stylistou Honzou Pokorným zavolali, jaké jsou možnosti, a vybrali jsme překrásný sametový komplet s halenkou a šperky od jedné známé klenotnické firmy. To už je taková moje domovská stálice.

Zkoušíte si věci dopředu, nebo Honzovi věříte a jdete na jistotu?

Zkouším. Není nic, s čím bych ho poslala do háje, ale něco mi občas nesedí. Některé šaty jsou samply na vysoké modelky, takže někdy je mi to velké. Ale Honza už mě zná a ví, co mi sluší.

Změnil se během let váš styl oblékání?

Určitě. Nechodím přes den v podpatkách, protože to není v mém pracovním vytížení možné. Sahám víc po minimalistických kouscích a třeba i džíny musejí mít zajímavý střih nebo barvu. Mám ráda jednoduché linie a nadčasové kousky.

Světové finále Elite Model Look 2022Zdroj: Se svolením Jitky Schneiderové / Schwarzkopf Elite Model Look WF 2022

Už tradičně vás na přehlídku Elite Model Look doprovodila dcera, které je šestnáct let. Jak zvládáte její pubertu?

Naštěstí ji zvládat nemusím. Není ani nebyla v pubertě, je dobrá.

Je po vás a ráda se obléká?

Má to naprosto zdravě a střídmě. Je ten typ slečny, která preferuje udržitelnou módu, nakupuje v secondhandech a její generace je hodně na pohodu. Moc oblékání a nakupování neprožívá, ale má svůj styl.

Vyrážíte spolu na nákupy?

Zásadně ne. Většinou jí řeknu, ať si to vybere sama, nechávám to na ní. A když si neví rady, tak mi to vyfotí a pošle.