Seriál Velké sedlo je letní televizní klasika, která vznikla před pětatřiceti lety. Postavu mladíka Michala Stanka si tenkrát zahrál herec Tomáš Jirman (65), který se během našeho povídání vrátil do roku 1986.

Tomáš Jirman ve volném čase nachází klid v přírodě. | Foto: František Jirman

Jak s odstupem pětatřiceti let vzpomínáte na natáčení Velkého sedla?

Je to možné? Pětatřicet let? Nějak to uteklo… Ale je to tak, protože mému synovi Pepovi je šestatřicet a v době natáčení byl mimino. Vzpomínám si, jak jsem se vždycky těšil na natáčení, protože při něm byla spousta legrace. Ale brzy jsem se zase těšil domů, abych zjistil, jaký pokrok ten náš prcek udělal. Točilo se převážně na přehradě v Kružberku, což je víc než sedmdesát kilometrů od Ostravy, a během divadelní sezony to znamenalo často takový kolotoč: zkoušky v divadle, odvoz na Kružberk, zpět na představení… Televize ale zajistila bydlení v chatičkách kousek od přehrady. Byla to vždycky odměna, když se nám podařilo zbavit se na několik dnů povinností v divadle a bydlet tam. Co všechno se tam po večerech u táboráku probralo! A kolik žertíků, často velmi kanadských, jsme si tam naprováděli! Bez ohledů na to, kdo stojí při práci před kamerou a kdo „tahá kabely“. Myslím, že tahle uvolněná atmosféra se promítla i do celého seriálu a velkou zásluhu na ní měl se svou přátelskou otevřenou povahou Pavel Nový.