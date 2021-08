Dračí skála je vrchol, který leží 3 kilometry jihovýchodně od Perninského vrchu a 2 kilometry jižně od Perninku.

Na plochém vrcholu je seskupeno množství žulových skal. Jižně od vrcholu se nachází v přírodní rezervaci Oceán zachovalé rašeliniště. Přibližně 2 kilometry jižně, poblíž druhého konce rezervace, leží Trousnická skála. Přístup je odbočkou z modře značené cesty ze Pstruží do Vysoké Pece vedoucí od železničního přejezdu na silnici z Perninku do Nejdku na nejvyšším místě železniční trati z Karlových Varů do Potůčků. Další možnost přístupu je po lesní cestě z Perninku, vedoucí od lyžařského areálu Velflink, asi po 2 kilometrech se setká s modře značenou cestou, od křižovatky po modré cestě doprava (na západ). Jedná se o jedny z nejzachovalejších skal na Karlovarsku.