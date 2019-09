Tip na 21. září: Karlovarské letiště slaví devadesáté narozeniny

Karlovy Vary – U příležitosti výročí 90 let letiště v Karlových Varech se bude konat v sobotu 21. září od 11 do 17 hodin Den otevřených dveří. Akci pořádá Karlovarský kraj, Letiště Karlovy Vary a Spolek přátel karlovarského letiště. Návštěvníky čeká prohlídka zázemí letiště a techniky, ukázky z činnosti policie, hasičů a celníků, letecké ukázky, doprovodný program i zábavné soutěže. Během dne bude vylosováno několik dětí, které čeká vyhlídkový let po okolí Karlových Varů.

Mezinárodní letiště Karlovy Vary. | Foto: Ilustrační foto Deník