Tip na neděli 10. listopadu: Elegance molekuly v divadle

Z chemické laboratoře do lékárny na nejbližším rohu je to často jen pár stovek metrů. Ale molekula léku na téhle cestě projde procesem za stovky milionů dolarůa rukama tisíců lidí. Tedy ta molekula, která má štěstí a dojde do cíle. Zajímavý příběh uvádí Karlovarské městské divadlo.

1. dubna, od 19:30, Karlovarské městské divadlo | Foto: Deník / Petra Kuncová