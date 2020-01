Tip na sobotu 11. ledna: 500 let tolaru

Přednáškou nazvanou Z Jáchymova do celého světa pokračují oslavy 500 let od vzniku jáchymovských tolarů. V Královské mincovně dnes v 15 hodin vystoupí numismatik a historik Petr Vorel, který vysvětlí úlohu tolarových mincí v celosvětovém obchodě i to, jak se dostaly na americký kontinent.

Královská mincovna v Jáchymově. | Foto: Foto Karlovarský kraj - Živý kraj