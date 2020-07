Ve dnech 3.až 11. července bude v bezmála stovce českých kin promítnuto 16 filmů v rámci unikátní přehlídky, kterou připravil organizační tým MFF Karlovy Vary.

Davy filmových návštěvníků opanovaly Karlovy Vary. | Foto: Deník / Redakce

Přestože se koronavir letos „zakousl“ i do Mezinárodního filmového festivalu (MFF) a z Karlových Varů vypudil davy nadšených filmových fanoušků, o filmové zážitky diváci nepřijdou ani letos. I když organizátoři přehlídky museli zvolit komorní formu a filmy včetně několika premiér rozprostřít do kinosálů v České republice. Zahájení filmových představení se koná právě dnes, tedy 3. července, a potrvá do 11. července. „Protože v letošním roce s ohledem na situaci nemohou diváci na festival do Karlových Varů, rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň část festivalu za nimi. Je to takové naše poděkování návštěvníkům, hostům a filmovým nadšencům, kteří každoročně vytvářejí ve Varech skvělou festivalovou atmosféru. Těší nás obrovský zájem, k přehlídce TADY VARY ve vašem kině se připojila téměř stovka kin, což je ohromné. Věřím, že se nám společně podaří nabídnout divákům nejen skvělé filmy, ale i kousek tradiční festivalové nálady,“ uvedl prezident MFF Jiří Bartoška.