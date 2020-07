KDY: do 30. září

KDE: kino Nejdek, foyer

ZA KOLIK: vstup volný

Uvidíte plakáty filmů Ducháček to zařídí, Eva tropí hlouposti či Poslušně hlásím. Výstava potrvá do 30. září a vstup je volný vždy v otevírací době Infocentra Nejdek: po-čt 8.00-17.00, pá 10.00-17.00, so 9.00-12.30.