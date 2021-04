Krajská knihovna je přístupná veřejnosti v souladu s vládním harmonogramem uvolňování provozu konkrétních institucí.

Krajská knihovna v Karlových Varech. | Foto: Deník/Archiv

Vstup do prostor knihovny bude možný pouze s respirátorem, pro omezený počet lidí. Na místě budou k dispozici jednorázové rukavice a bezoplachová desinfekce pro bezpečnou manipulaci s publikacemi. „V centrální hale připraví knihovníci tituly k zapůjčení, k dispozici bude výběr beletrie, odborné a dětské literatury. Veřejnost bude moci využít služeb Infocentra, přístupný bude také A-klub a oddělení pro hendikepované. Ostatní oddělení zůstanou zatím uzavřena. Pokud bude mít čtenář zájem o konkrétní tituly, stačí, když si je zarezervuje a knihovníci je pro něj připraví,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler. Rezervace si může čtenář vyzvednout po upozornění e-mailem do sedmi dnů, jinak propadají. V provozu zatím nebudou veřejné počítače. Své prostory otevře také pobočka Lidická, kde budou čtenáři přístup ke všem dokumentům ve volném výběru. Knihy mohou uživatelé vracet v knihovně i do biblioboxů.