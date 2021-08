Pokud hledáte nezapomenutelný zážitek vhodný pro celou rodinu, pak exkurze do sklárny a muzea Moser v Karlových Varech je pro vás to pravé.

Unikátní kolekci křišťálových váz připravila pro Pražský hrad při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa karlovarská sklárna Moser. Kolekci tvoří patnáct dekorativních objektů. | Foto: Moser

Muzeum nabízí unikátní expozici, která mapuje více než 155 let historie sklárny. Otevírací doba v muzeu je od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin.