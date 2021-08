Pod podlahou kolonády v Karlových Varech se nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody.

Vřídlo je největší pramen termální vody v Karlových Varech, který je s teplotou 73 °C. | Foto: Pavla Chmelková

Jsou zde i prostory, kde vřídlovcem „obrůstají“ karlovarské suvenýry. Ve staré části vřídelního podzemí je opět od roku 2008 zprovozněna turistická trasa. Prohlídka začíná u geologického modelu, který seznámí s prazákladem Vřídelní kolonády. Exkurze probíhají od května do října. Otevírací doba je od úterý až do neděle od 10.30 do 17 hodin.