Tip Deníku: Zajděte si na výstavu do letohrádku

V letohrádku Ostrov, který je pobočkou Galerie umění Karlovy Vary, si můžete prohlédnout zajímavou výstavu Jaroslavy Pešicové. Výstava je přístupná do 4. července od úterý do neděle od 10 do 17.

Letohrádek v Ostrově. | Foto: Archiv Galerie umění

Její název je Jeviště nekonečných příběhů Grafické listy ze sbírek galerie. Kresby a grafické listy tvoří převážnou část sbírkového fondu galerie v letohrádku. Jaroslava Pešicová je malířka, grafička a ilustrátorka. Ve své tvorbě se zaměřovala zejména na zobrazování mnohofigurálních scén, a to zejména v grafických listech a kresbách, kterým se věnovala od 70. let 20. století.