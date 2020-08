KDY: do 6. září

KDE: Becherova vila Karlovy Vary

ZA KOLIK: zdarma

Místní rodáci Walther Klemm (1883 – 1957) a Carl Thiemann (1881– 1966) sice Karlovy Vary záhy opustili, ale do lázeňského města se stále rádi vraceli. Zářivé barevné dřevořezy z let 1905 – 1916 vás oslní secesní stylizací a náladovou symbolikou v motivech krajin, květin i zobrazení zvířat. Výstavu v Becherově vile si můžete prohlédnout až do 6. září.