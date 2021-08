Vánoční dům v Doubí u Karlových Varů je plný nádherných ozdob, andílků, stromečků, světýlek, svíček a jiných dekorací.

Slavnostně nazdobený Vánoční dům v Karlových Varech - Doubí | Foto: Deník/ Ivana Kalinová

Jeho historie však sahá mnohem dál. Původně je to hrad přestavěný na zámek. Vychutnat si atmosféru Vánoc a dárků můžete celoročně, a to od 13 do 18 hodin. Součástí domu je i kavárna.